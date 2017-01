UOL

Com três reforços definidos para o ataque (Jô, Luidy e Kazim, que será anunciado em breve), o Corinthians procura um zagueiro. Entre os nomes analisados está o de Pablo, do Bordeaux. Ele tem 25 anos e se destacou pela Ponte Preta antes de ir à França. A informação foi publicada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo UOL Esporte.

Nos últimos dias, a direção do Corinthians fez consultas sobre a situação de Pablo para tentar avançar em uma negociação, sobretudo por meio de empréstimo. Até o momento, porém, nenhuma proposta foi apresentada de maneira oficial. Bastante utilizado na última temporada, o defensor não atua pelo Bordeaux desde maio.

Pablo é jogador monitorado pelo Corinthians desde que foi destaque da Ponte Preta sob o comando do treinador Jorginho. Na ocasião, atuava ao lado de Uendel, lateral corintiano. Mais recentemente, o zagueiro foi definido como um dos alvos para 2017, mas nesse momento não há otimismo em torno de uma negociação com ele a curto prazo.

Um jogador também analisado dentro do Corinthians é Polenta, 24 anos e capitão do Nacional-URU. Ele se destacou também nas partidas em que a equipe uruguaia eliminou os corintianos dentro de Itaquera na última Copa Libertadores. Equipes sul-americanas como o Racing-ARG e o River Plate-ARG e ainda um time do México, porém, também mostraram interesse.

Nos últimos tempos, o Corinthians também negociou por Ernando, do Internacional. O zagueiro foi procurado pelo clube nos tempos de Goiás e ainda no início de 2016, após a saída de Gil para a China. A princípio, conforme a versão do empresário Roni, ex-jogador, Ernando permanecerá no Beira-Rio e não foi possível abrir uma transferência.