O Corinthians parece ter aprendido a lição contra o Brusque e na noite desta quinta-feira não deu qualquer chance para o azar contra o Luverdense. O time paulistano definiu a vitória por 2 a 0, na Arena Pantanal, em Cuiabá, ainda no primeiro tempo, evitando sofrer riscos. O triunfo deixa o time mais perto da quarta fase da Copa do Brasil.

O triunfo por 2 a 0 dá uma confortável vantagem ao Corinthians para o confronto de volta, na próxima quinta-feira, dia 16, na Arena de Itaquera, em São Paulo.

O time pode empatar ou perder por até um gol de diferença que ficará com a vaga na quarta fase. Derrota por 2 a 0 fará a definição ser nos pênaltis. Revés por três ou mais gols classificará o Luverdense para a próxima fase.

Os gols corintianos foram marcados pelo meia Rodriguinho e pelo volante Gabriel, aos 20 e 24 minutos do primeiro tempo. O goleiro Cássio nem chegou a ser exigido no duelo.

Há uma semana o Corinthians havia empatado sem gols com o Brusque pela segunda fase da Copa do Brasil. Como o duelo era em jogo único, a definição da vaga na terceira fase foi para os pênaltis e o time alvinegro obteve a classificação com muito sofrimento. Jadson perdeu a primeira penalidade para o time, mas o rival perdeu as duas últimas.

Receio com gramado alto

O técnico Fábio Carille chegou a declarar que estava preocupado com o gramado alto da arena de Cuiabá. Até lembrou da dificuldade que seu time teve diante do Brusque, em Santa Catarina, há uma semana, exatamente pelo menos problema.

Mas o receio não se mostrou um problema real. O time alvinegro demonstrou a superioridade logo no primeiro tempo para não dar qualquer oportunidade para uma zebra.

Boa vantagem no 1º tempo

Aos 20, o Corinthians abriu o placar com o meia Rodriguinho. A jogada começou com um lançamento do atacante Romero para o lateral Guilherme Arana. Ao receber a bola, ele cruza de primeira para dentro da área e Rodriguinho marcou. Um belo gol.

Quatro minutos depois o time alvinegro ampliou em uma jogada que ficou confusa por conta do comportamento da arbitragem na Arena Pantanal.O lateral direito Fágner cruzou na área e o zagueiro Neguete afastou o perigo como pôde. O rebote ficou o volante Maycon, que ajeitou a bola com peito para Gabriel. O jogador ex-Palmeiras chutou de primeira e marcou.

Por que a confusão? Quando Gabriel chutou, o atacante Jô estava livre na área, em posição de impedimento. Os jogadores do Luverdense reclamaram. O assistente chegou a anular o gol, mas a arbitragem validou considerando que Jô não participou do lance.

Só adminstrou

O segundo tempo não foi tão empolgante.

O Corinthians administrou o confronto e também viu o time se desgastar mais com a temperatura na faixa de 36 e 37 graus. Criou muito pouco. E foi ameaçado.

Aos 26, o Luverdense chegou em cobrança de escanteio. A bola sobrou livre para Erik, sem marcação, que cabeceou firme, mas acertou a trave.

Pintou o sete

O triunfo contra o Luverdense correspondeu ao sétimo jogo consecutivo sem derrota. São seis vitórias e um empate. Marcou nove gols e sofreu só dois.

Próximos jogos

O Corinthians volta a campo no domingo para enfrentar a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. Já o Luverdense enfrentará o Cacerense pelo Campeonato Mato-Grossense.