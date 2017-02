Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

FOX SPORTS

A gastança vista no futebol chinês nos últimos anos entre os homens parece estar chegando à liga feminina do país, já que a atacante brasileira Cristiane, maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos, trocará o Paris Saint-Germain pelo Changchun Zhuoyue a partir de junho.

A contratação de Cristiane, que já defendeu a seleção 127 vezes e marcou 86 gols vestindo a amarelinha, foi confirmada neste domingo (12) pela equipe chinesa, que tornará a brasileira a jogadora mais bem paga do mundo, embora os valores envolvidos não tenham sido divulgados.

A atleta de 31 anos tem duas medalhas de prata olímpicas, obtidas em Atenas 2004 e Pequim 2008. Além disso, esteve também em Londres 2016 e no Rio 2016, com um total de 14 gols. Também foi campeã dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e 2015 e o vice mundial em 2007.

Em nível de clubes, Cristiane atuou no Brasil, na França, na Alemanha, na Suécia, nos Estados Unidos, na Rússia e na Coreia do Sul. Sua nova equipe ficou em terceiro lugar no último Campeonato Chinês, disputado por apenas oito clubes e que foi vencido em 2016 pelo Dalian Quanjian.