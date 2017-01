Tweet no Twitter

O Cruzeiro anunciou a contratação de Thiago Neves nessa segunda-feira (2), data de seu 96º aniversário, mas voltou atrás rapidamente e explicou que o jogador ainda não está confirmado como novo reforço. Mas por que a diretoria recuou tão rapidamente? O UOL Esporte explica os detalhes da negociação.

O primeiro ponto para responder a esta pergunta é o fato de o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, ainda não ter liberado toda a documentação para a mudança imediata do jogador. É necessário que o time e a federação do país confirmem a rescisão do atual contrato, válido até julho de 2018, para que o meia-atacante firme compromisso definitivo na Toca da Raposa II.

Os mineiros enviaram dois emissários a Abu Dhabi (o diretor das categorias de base Klauss Câmara e o advogado Breno Tannuri). A dupla tem a incumbência de finalizar o acordo com o clube local para que o apoiador de 31 anos seja enfim confirmado como novo reforço.

Embora a transação ainda dependa de alguns trâmites burocráticos, o presidente Gilvan de Pinho Tavares está confiante em relação ao acerto. O mandatário já recebeu uma resposta positiva de Thiago Neves e do empresário Leandro Lima, responsável por agenciar a carreira do atleta. Ele, inclusive, já assinou um documento dando preferência ao Cruzeiro.

“Não (há nenhuma possibilidade de o Thiago Neves não vir para o Cruzeiro). O empresário dele está pedindo para não divulgar para esperar o prazo de 48 horas de uma notificação que eles enviaram ao clube. Ele tem valores grandes a receber do clube e estava com medo de dificultar para receber esses valores. Mas ele já está comprometido com o Cruzeiro e virá para o Cruzeiro”, afirmou.

A negociação com Thiago Neves deve ser finalizada somente nesta quarta-feira (4), quando vencerá uma notificação enviada pelo estafe do meia-atacante ao clube detentor de seus direitos econômicos.

“Ele está chegando, me ligou hoje e era mais de meia-noite lá. Ele disse que estava acabando de acertar. Até dia 4 ele ficaria lá porque deu a notificação ao clube e o prazo era até dia 4. O empresário dele fez (a notificação), com os advogados dele. Nosso advogado (Breno Tannuri) também está lá. Um diretor de futebol da base (Klauss Câmara) nosso também está lá. Devem chegar aqui dia 5, por aí”, concluiu.

Após a confusão causada pelo anúncio frustrado, o Cruzeiro emitiu nota nesta terça-feira “confirmando interesse” em Thiago Neves. De acordo com o comunicado, faltam apenas entraves burocráticos para oficializar a contratação.