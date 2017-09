UOL ESPORTE

O Cruzeiro é pentacampeão da Copa do Brasil! O time celeste recebeu os cariocas no Mineirão, após empatar com o Flamengo por 1 a 1, no Maracanã, na quarta-feira passada. No tempo normal, 0 a 0 (não há gol qualificado na decisão e o título foi decidido nos pênaltis). Melhor para os donos da casa, que tiveram 100% de aproveitamento e venceram por 5 a 3.

O Cruzeiro iniciou batendo as penalidades. Henrique, Léo, Hudson, Diogo Barbosa e Thiago Neves fizeram os gols que garantiram o título e, por tabela, a classificação para a fase de grupos na Libertadores-2018. O Flamengo, por sua vez, marcou com Guerrero, Juan e Trauco. Diego, que bateu o terceiro, viu o goleiro Fábio defender a sua cobrança.

Com o resultado, o Flamengo agora tem a disputa do Brasileiro e a Sul-Americana. A equipe é a sétima colocada com 39 pontos, 15 atrás do líder Corinthians. Na competição internacional, medirá forças com o Fluminense nas quartas de final.

Mesmo jogando fora de casa e com o estádio lotado de cruzeirenses, o Flamengo não se intimidou e iniciou duelo com bom rendimento. A equipe de Rueda tocava bem a bola e não mostrou afobação com o peso da decisão. O primeiro gol só não saiu por detalhe logo nos primeiros minutos. Em cobrança de falta, Guerrero bateu muito bem e a bola beliscou o travessão de Fábio, aos 6min.

Cruzeiro melhora e coloca Muralha para trabalhar

Aos poucos o Cruzeiro conseguiu se ajustar em campo e oferecer perigo ao adversário. Os mineiros não confiavam muito em Muralha e passaram a arriscar chutes de fora da área. Thiago Neves teve a melhor chance aos 14min, quando recebeu na grande área e chutou por cima do gol rúbeo-negro.

Donos da casa ensaiam pressão após intervalo, mas sem grande chance

Na volta do intervalo, os donos da casa voltaram dispostos a abrir o placar. O Cruzeiro passou a tocar a bola perigosamente, em algumas vezes até dentro da área do Flamengo. O problema é que os mineiros não conseguiram criar grandes oportunidades e viram os cariocas equilibrarem novamente o duelo.

A insegurança em Muralha se justificou. O goleiro teve atuação irregular, apesar de boas defesas ao longo do jogo. Aos 33min do segundo tempo, a pior falha. Ele errou o tempo de bola e deixou o gol livre para Arrascaeta. O uruguaio, no entanto, não teve a frieza do matador e acertou a rede pelo lado de fora. A chance mais fácil do duelo.

Show de luzes e queima de fogos

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) organizou um grande evento para a final da Copa do Brasil. A entrada dos times no gramado do Mineirão teve show de luzes e queima de fogos. O barulho foi tão intenso que ficou praticamente impossível ouvir o hino nacional brasileiro.

Tumulto na entrada e nos bares com a torcida do Flamengo

Os torcedores do Flamengo sofreram para entrar no Mineirão. Com apenas oito catracas no setor de visitante, houve aglomeração e tumulto. Seguranças e Polícia Militar precisam agir para evitar uma invasão. Muitos rubro-negros ficaram insatisfeitos e discutiram com os PMs. O clima se estendeu ao bar do estádio, quando diversos flamenguistas se amontaram e forçaram a porta do estabelecimento. O Batalhão de Choque foi chamado e dispersou a confusão com spray de pimenta. As vendas só recomeçaram após 20 minutos.

Polícia Militar realiza nove detenções no Mineirão

Nove detenções foram registradas durante a partida de volta da final da Copa do Brasil, conforme informado pela Polícia Militar de Minas Gerais ao UOL Esporte. Três foram os motivos das prisões no Mineirão: brigas entre torcedores (conforme vídeo acima), cambistas e provocação de tumulto. Os atos são infrigem o Estatuto do Torcedor.??

Fora do Mineirão: Torcedor morre antes do jogo

Um torcedor do Flamengo de 37 anos que se encaminhava para o estádio morreu momento antes de chegar no Mineirão. Ele estava em um Uber com amigos quando sofreu um mal súbito. Equipes da Polícia e dos Bombeiros chegaram a tentar reanimar a vítima, que foi a óbito no caminho para o hospital.