Felipe Melo, enfim, voltará a ser relacionado pelo técnico Cuca para uma partida do Palmeiras. Nesta segunda-feira, em entrevista ao programa Baita Amigos, do Band Sports, o treinador alviverde confirmou que o volante estará em sua lista de jogadores que pretende levar ao Pacaembu, onde o Verdão enfrentará o Bahia, às 21h (de Brasília), na próxima quinta, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“[O Felipe Melo] trabalhou um jogo [-treino contra o Desportivo Brasil, na última sexta-feira], vai estar à disposição neste jogo [contra o Bahia], provavelmente no banco. Se precisar ir para o jogo, a gente tem ele como volante ou zagueiro”, disse Cuca. “Ele está reintegrado. Dentro dessa reintegração, se mostrar o trabalho dele nos treinos e, circunstancialmente, nos jogos, ele vai ser útil para o Palmeiras até o final do campeonato e futuramente”.

Felipe Melo foi afastado no último dia 28 de julho, logo após a eliminação na Copa do Brasil para o Cruzeiro. Na ocasião, o volante, nervoso por conta do resultado, teria ofendido Cuca ainda no vestiário do Mineirão, fato inaceitável pelo próprio técnico, que inicialmente não se mostrou disposto a voltar a contar com o jogador.

Admitindo que Felipe Melo não faz parte do perfil que costuma o agradar na posição de volante, Cuca planeja dar mais utilidade ao jogador o colocando na zaga. O treinador alviverde, inclusive, explicou a possível improvisação que poderá envolver uma das principais contratações do Palmeiras para a temporada.

“O que eu vi nele? Posicionamento defensivo muito bom, comanda, tem controle da posição, sabe distribuir o jogo, não vai precisar fazendo o vaivém. Conversei com ele, perguntei se ele já tinha pensando nisso. ‘Penso muito’. ‘Então, vamos trabalhar’. O que passou, passou, já faz parte do passado”, completou o técnico do Palmeiras.

Nesta segunda-feira Cuca trabalhou com todo o elenco à sua disposição e deu sinais de qual defesa irá utilizar contra o Bahia. Sem contar com Mayke e Luan, ambos suspensos, o treinador montou a linha com Jean na lateral-direita, Edu Dracena, Juninho e Egídio. Tchê Tchê atuou como volante. Já Felipe Melo, que pode estrear como zagueiro no Palmeiras em breve, não tem previsão para ser acionado.