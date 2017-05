UOL

Cuca contou com um desfalque importante no primeiro treinamento nesta nova passagem pelo Palmeiras. Em trabalho técnico realizado na Academia de Futebol, durante a tarde desta terça-feira, o treinador não pôde trabalhar com o goleiro Fernando Prass, que, com dores, permaneceu na parte interna da Academia de Futebol.

O camisa 1 fez atividade na sala de fisioterapia e deve retornar aos treinos de campo nos próximos dias. O goleiro, a princípio, não preocupa para a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o domingo, às 16h (de Brasília), contra o Vasco, no Allianz Parque.

A atividade em espaço reduzido, a primeira de Cuca após exatos cinco meses, ficou marcada pela intensidade. Os jogadores trocaram passes em ritmo acelerado e exerceram marcação pressão quando perdiam a posse, tudo sob a observação do novo comandante.

Antes do treinamento com bola, Cuca reuniu o elenco e conversou sobre a atividade a ser feita. O elenco, anteriormente, conversara com o treinador em uma sala na Academia de Futebol, como uma forma de reapresentação do treinador para os jogadores.

O treinador campeão brasileiro pelo Palmeiras no ano passado segue em regime de concentração na Academia de Futebol; Cuca segue hospedado no hotel do centro de excelência e comandará um treinamento de dois períodos nesta quarta-feira – a atividade pela manhã será aberta à imprensa.

A partir desta quarta-feira, o treinador deve dar mostras da equipe que escalará no próximo final de semana. A tendência é de que a base trabalhada por Eduardo Baptista siga para este final de semana, com nomes como Edu Dracena e Willian entre os 11 titulares.