Rogério Ceni está assegurado no cargo de técnico do São Paulo até o final de 2018, quando termina o seu contrato.

Quem garante é o diretor-executivo Vinicius Pinotti, para quem a ideia é até renovar o vínculo do ídolo-mor do clube.

“A ideia é mantê-lo até o fim do contrato e se possível renovar. Uma coisa é estar satisfeito com resultados, e isso não estamos, mas estamos contentes com o trabalho dele, com a metodologia que ele implantou, com o que ele traz de novo para nós”, disse o dirigente, em entrevista coletiva, nesta terça-feira, no CCT da Barra Funda.

“O Rogério conta com nosso apoio irrestrito. Continuamos a ver o trabalho evoluindo. Entendo que a ansiedade da torcida e da imprensa por resultados leva a questionamentos, mais ainda acreditamos no trabalho dele e temos confiança que vai render frutos”, acrescentou.

Indagado sobre a política de vendas e contratações do São Paulo em meio à temporada, Pinotti, ciente dos problemas que isso acarreta ao clube, preferiu se desvincular das gestões passadas.

Recentemente, o Tricolor perdeu Luiz Araújo e Maicon, trouxe Jonatan Gomez, Robert Arboleda, Denilson, e está próximo de anunciar Petros.