SÃO PAULO – Foi com o mesmo estilo zombador, que lhe garantiu fama extra no futebol, que o ex-jogador Vampeta reagiu à informação de que foi citado na delação premiada do doleiro Lúcio Funaro nessa terça-feira. De acordo com o delator da Operação Lava-Jato, apontado como operador dos políticos do PMDB em esquemas de corrupção, ele comprou um apartamento do ex-atleta, em São Paulo, para o ex-deputado Eduardo Cunha. O imóvel seria utilizado pela enteada do político. Vampeta diz não se lembrar de nada, mas não nega que tenha sido o vendedor.

— Acontece tanta coisa na minha vida que eu nem lembro — disse o ex-jogador, atual dirigente do clube Osasco Audax. — Mas se ele (Funaro) diz que comprou de mim o flat, que tem o papel assinado, é verdade. Ele não é maluco — completou.

Uma hora após o primeiro contato com O GLOBO, Vampeta telefonou para a reportagem dizendo que estava jogando bola e não conseguiu se lembrar dos detalhes.

— Eu fiquei pensando e me lembrei: eu realmente estive com o Funaro para assinar os documentos da venda — contou. O único encontro com o doleiro teria acontecido por intermédio da imobiliária, em um lugar que Vampeta não soube precisar. — Foi num escritório, não lembro.

Nem mesmo o valor pelo qual vendeu um dos seus três apartamentos na Rua Alagoas, em frente ao campus da Faap, no Pacaembu, Zona Oeste de São Paulo, Vampeta se recorda. Diz que foi entre R$ 200 mil e R$ 300 mil. E que, mais uma vez, não se lembra se foi em cheque ou em dinheiro.

— Ô não me lembro mesmo. Mas ele pagou tudo direitinho.

O ex-jogador da Seleção Brasileira, que deu cambalhotas na rampa do Palácio do Planalto na comemoração do pentacampeonato, segue fazendo piada:

— Eu queria mesmo era achar aqueles R$ 51 milhões do Geddel (Vieira Lima) na minha conta ou no meu apartamento. Eu ia dizer que tinha recebido do Palmeiras e do São Paulo — disse o ídolo do Corinthians.