Emerson Sheik diz ter o desejo de encerrar a carreira no Corinthians. Aos 38 anos, o atacante está sem clube desde o início do ano, quando terminou vínculo com o Flamengo.

Em entrevista ao programa Aqui com Benja, da Fox Sports, Sheik revelou que era flamenguista quando criança, mas se tornou corintiano após sua passagem pelo Parque São Jorge.

“Hoje, por tudo, tenho identificação maior com o Corinthians. Me emociono quando eu vejo membro da comissão técnica, atleta, funcionário. Lembro os nomes de todos os funcionários [do Corinthians]”, declarou Sheik.

“Eu gostaria muito de encerrar a minha carreira no Corinthians”. “O Corinthians é o time que sinto mais amor”.

Campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes com o Corinthians, Sheik disse que o clube ainda lhe deve dinheiro. O jogador, porém, afirma que está resolvendo amigavelmente com o presidente Roberto Andrade.

“O Roberto comigo sempre foi muito verdadeiro. Sempre quando mando mensagem ele me responde, sempre muito atencioso, verdadeiro. Me explicou tudo o q estaca acontecendo”.

“Não pretendo [entrar com processo]. De maneira alguma. Tenho certeza absoluta que assim que ele puder será tudo resolvido. Tem toda minha confiança, então estou tranquilo”.