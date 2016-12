Tweet no Twitter

722 mil euros por semana. Sim, leu bem. É este o salário de Carlos Tévez no Shanghai Shenhua, na principal Liga da China. A transferência já foi confirmada pelas três partes.

“O Boca Juniors chegou a acordo com o Shanghai Greenland Shenhua para a transferência de Carlos Tévez, respeitando a vontade do jogador em continuar a carreira na China”, afirmou o clube argentino, em comunicado.

O jogador torna-se o mais bem pago do mundo, superando Lavezzi, que até então ocupava o topo da lista com um saldo semanal de 580 mil euros no Hebei China Fortune.

Em comparação com os melhores jogadores da Europa, Tévez vai ganhar mais 232 mil euros do que o Bola de Ouro Cristiano Ronaldo e mais 342 mil do que o compatriota Leo Messi.