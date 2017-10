TERRA

Um ex-jogador do São Paulo resolveu reforçar o pedido da torcida para ter Kaká novamente no clube. Lucas, meia-atacante do Paris Saint-Germain, aproveitou publicação do veterano meia no Instagram e pediu o seu retorno ao clube do Morumbi.

– Parabéns irmão! Agora já pode voltar pro SPFC haha – escreveu Lucas, em publicação na qual Kaká colocou fotos de seu último jogo oficial diante da torcida pelo Orlando City, dos Estados Unidos, nesse domingo (15).

No sábado, logo após a vitória sobre o Atlético-PR que tirou o São Paulo da zona de rebaixamento do Brasileiro, o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, abriu as portas para a volta de Kaká. Mas que o momento não é o ideal para se discutir o assunto publicamente. Tanto que o técnico Dorival Júnior tem preferido não falar sobre isso em suas entrevistas.

O jogador, de 35 anos de idade, anunciou que não renovará seu contrato com o Orlando City, que se encerrará no final desta temporada. Ele já admitiu que é “grande” a possibilidade de seu retorno para atuar por um ano no São Paulo, mas avisou que, agora, o clube deve focar em evitar a disputa da Série B em 2018.