GLOBO ESPORTE

Reintegrado ao elenco principal do Palmeiras, o volante Felipe Melo concedeu entrevista na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol. O jogador falou a respeito do período no qual esteve afastado, disse estar feliz por voltar a treinar com o elenco e explicou a polêmica com o técnico Cuca, a quem chamou de “mau-caráter” em áudio vazado pouco após seu afastamento.

A decisão sobre trazer o jogador de volta ao grupo teve o capítulo final na manhã desta segunda, após reunião entre o Pitbull e o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte. O dirigente gostou do que ouviu do volante, que estava afastado desde o fim de julho pelo técnico Cuca (veja abaixo toda a cronologia do caso).

– Conversei com todo mundo, treinador, diretor, presidente, minha família. Uma volta planejada. Foi muito conversado antes de acontecer tudo – disse Felipe Melo.

Sobre o áudio vazado em que chama Cuca de “mau-caráter”, o volante respondeu:

– O que tinha de ser conversado, já foi. Falei com o próprio treinador. Expus tudo o que pensava dele, sobretudo do áudio. O áudio foi uma situação depois do meu afastamento. O importante é que conversei com ele, a gente se acertou. O que saiu no áudio eu não acho dele, não foi de coração. Creio de verdade que ele não seja nada daquilo que falei.

– Tem certas coisas que a gente erra. O mais importante é assumir. Não tenho problema em pedir desculpa e perdão. Foi feito isso. Não me arrependo porque serviu de aprendizado para que não aconteça no futuro, Obviamente que não faria amanhã – completou Felipe Melo.

Na sequência, ao ser perguntado sobre ter pedido perdão ao treinador, Felipe Melo respondeu:

– Para o Cuca, não! Não disse que pedi desculpas ao Cuca. Não é só Cuca e Felipe Melo. Tem o Palmeiras, que é maior que tudo. Tem diretor, treinador, funcionários do clube, que fazem nossa comida, cuidam da grama, os jogadores. Foi conversado o que tinha de falar. Falei com o Cuca, com o diretor, com todos. Me acertei com quem tinha de me acertar.

Em seguida, o jogador continua dizendo que conversou com todos do clube para se acertar, inclusive com Cuca. O repórter, então, insiste perguntando se não seria importante ele esclarecer se pediu ou não perdão a Cuca. Felipe, então, diz:

– Mas eu acabei de falar (que conversei) com todos.

Depois, em postagens no Twitter, Felipe Melo reforçou que pediu desculpas a Cuca.

Gente só pra ficar bem claro. Cortei o repórter pra dizer que não pedi desculpas apenas para o Cuca e sim para todos no grupo.

Para o treinador inclusive pedi desculpas na frente do grupo, antes de ser afastado e em uma conversa particular.

Sobre me arrepender, é claro que se aprendi com o erro, me arrependi. E só vim aqui explicar pq acaba dando mt IBOPE !!! 😉😉😉

Sobre arrependimento, Felipe Melo falou:

– Importante a pergunta porque muito foi falado, “Felipe Melo vai embora, tá se oferecendo a clubes…”. Em nenhum momento me ofereci. Fiquei feliz em saber, sobretudo fora do Brasil, que deixei boa imagem. Várias ofertas, clubes europeus. Mas lembro que, quando cheguei, falei que o Palmeiras estava colocando comida dentro da minha casa e falei que hoje sou Palmeiras. Continuo sendo. Foi um momento difícil treinar separado, em momentos alternativos. Mas creio que o presidente e o Alexandre Mattos souberam conduzir a situação. Minha ideia é sempre de honrar a camisa do palmeiras. Nunca fiz corpo mole ou deixei de sair cansado. É por isso que existe carinho recíproco entre o Felipe e a torcida.

Felipe Melo tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2019. O vínculo de Cuca termina em dezembro de 2018. A respeito de seu futuro no clube e se toparia ficar no banco de reservas ou mesmo nem ser relacionado, o volante disse:

– Não sei o que vai acontecer. Você sabe que no meu último clube, a Inter, eu era titular e, no ano seguinte, mudou o treinador e não joguei. Vou fazer o que mandarem.

Felipe Melo não gostou de ouvir que era um jogador que “tumultuava o ambiente”.

– É uma pergunta curiosa. O cara que tumultuava o elenco… Então, você tira a laranja podre, a tendência é voar, ganhar o jogos, né? Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Vi vários jogadores falando de como é bom conviver comigo. No meu histórico, você não vai ver nenhum tipo de problema.

O volante disse que não vai mudar seu jeito de ser:

– Tenho 34 anos, Como vou mudar meu jeito? Você muda quando a coisa tá dando errado, trato todo mundo bem, desde o presidente até o funcionário que cuida da grama.

Como primeiro efeito prático, a reintegração visa evitar qualquer sanção judicial, de assédio moral, por exemplo, já que ele vinha treinando em horários alternativos do restante do elenco.