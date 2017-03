TERRA

O Comitê do Conselho da Fifa divulgou nesta quinta-feira o projeto de divisão de vagas para participar da Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 seleções.

Os acordos obtidos pelo Comitê, integrado pelo presidente da federação internacional, Gianni Infantino, e os presidentes de cada uma das seis confederações, devem ser submetidos à ratificação por parte do Conselho, cuja próxima reunião está marcada para 9 de maio em Manama (Bahrein), dois dias antes do 67º Congresso da Fifa.

Após a aprovação da ampliação do Mundial de 32 para 48 seleções participantes, a distribuição de vagas ficará da seguinte maneira: Ásia com oito vagas; África, com nove; Concacaf, com seis; Conmebol, com seis; Oceania, uma; e Uefa, 16.

Para as duas vagas restantes, está previsto um torneio com a participação de seis equipes, uma por confederação com exceção da Uefa, mais uma para a confederação do país anfitrião.

O país sede também terá lugar garantido, e essa cota será descontada de sua federação. Caso a organização seja compartilhada, o conselho da Fifa decidirá de onde a vaga será retirada.