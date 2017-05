UOL

O meia Mattheus Oliveira, filho do campeão mundial de 1994 Bebeto, assinou contrato até 2022 com o Sporting de Lisboa, anunciou o clube português.

“O Sporting Portugal chegou a um acordo com o Estoril Praia para a transferência definitiva de Mattheus Oliveira”, anunciou o clube em um comunicado.

O valor da transferência não foi revelado, mas de acordo com a imprensa seria de 2 milhões de euros (cerca de R$ 6,8 milhões). A cláusula de rescisão foi estabelecida em 60 milhões (cerca de R$ 205 milhões).

O jogador de 22 anos foi formado nas categorias de base do Flamengo e chegou ao Estoril em 2015. Em duas temporadas, disputou 56 partidas e fez seis gols.

“Escolhi o Sporting CP pela grandeza do clube. Estou muito feliz com esta oportunidade e nem pensei duas vezes quando surgiu a oportunidade. Pela história deste emblema, os jogadores que aqui passaram… também quero fazer a minha história no Sporting CP”, disse em sua chegada ao clube.

“Quando vim para Portugal, tendo o Estoril como ponte para o futebol europeu, já tinha no pensamento chegar a um ‘grande’ do futebol português. Agora, quero deixar a minha marca no Sporting CP”, completou.

Matheus foi homenageado, pouco depois de seu nascimento em julho de 1994, pelo pai durante a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Na vitória de 3 a 2 do Brasil sobre a Holanda pelas quartas de final, Bebeto fez o segundo gol da seleção e celebrou com a simulação de que estava com um bebê no colo, gesto que foi imitado por vários jogadores ao redor do mundo.