O Flamengo confirmou, na noite desta segunda-feira, a contratação do meia Conca, que estava no futebol chinês.

As negociações começaram em novembro, e o anúncio foi feito nas mídias sociais do clube, com uma nota oficial:

O meia argentino Darío Conca é o segundo reforço do Flamengo para a temporada. O atleta estava no Shanghai SIPG, da China, e chega por empréstimo até 31 de dezembro de 2017.

O jogador se apresenta no próximo dia 11 de janeiro no Centro de Treinamento George Helal, em Vargem Grande.

Conca, de 33 anos, começou sua carreira como profissional no River Plate, em 2002. Passou por Universidad Católica-CHI e Rosario Central antes de chegar ao Vasco, em 2007. Foi no Fluminense, entre 2008-2011 (e também 2014) que ele brilhou no futebol nacional, sendo fundamental na conquista do Brasileirão. Foi para a China, onde atuou por Guangzhou Evergrande (2011-2013) e Shanghai SIPG (2015-2016) antes de ser anunciado pelo Flamengo.

O comentarista da ESPN, Mauro Cezar Pereira, explicou como estava a negociação no dia 19 de dezembro, com a oportunidade que o Flamengo via na contratação do jogador, que chega machucado em seu retorno ao Brasil. O meia deve ter condições de jogo apenas entre abril ou maio.

O salário seria outro ponto “motivador”, já que o clube brasilero, como apurou o comentarista com fontes do clube, pagaria uma parcela “bem menor” de seus rendimentos.

Além disso, as saídas de Fernandinho, Chiquinho, Emerson Sheik e Alan Patrick possibilitariam uma queda de cerca de R$ 800 mil mensais na folha salarial do clube, sendo outro fator favorável no investimento em Conca.

O argentino é o segundo reforço do clube rubro-negro para a temporada. Antes, o Flamengo já havia anunciado a contratação do lateral-esquerdo Miguel Trauco, do Universitário, do Peru, eleito o melhor da posição no último campeonato do país.