O Flamengo anunciou mais um reforço para a temporada de 2017 na noite desta segunda-feira. A bola da vez é o lateral-esquerdo Renê, que estava defendendo o Sport Recife. Clube e jogador já estavam acertados e dependiam apenas dos exames médicos, que foram feitos durante o dia, para confirmar a transação. Rubro-negro pagou cerca de R$ 3 milhões para ter 50% dos direitos do atleta.

Renê está com 24 anos de idade e é o quinto reforço do Flamengo para a disputa da temporada. Antes do lateral-esquerdo, o clube já havia anunciado o também lateral Trauco, o volante Rômulo, o meio-campo Darío Conca e o atacante Orlando Berrío. Contrato será de quatro anos.

O lateral nasceu em Picos, no Piauí, assim como Rômulo. Renê foi criado nas categorias de base do Sport e estreou nos profissionais em 2012. Melhor ano da carreira foi em 2014, quando foi titular absoluto do Leão, sendo campão da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano.

No último Brasileirão, Renê entrou em campo em 23 oportunidades e deu duas assistências. Na competição, o lateral-esquerdo não balançou as redes. Renê chega para disputar posição com o peruano Trauco, após a saída de Jorge para o Monaco (FRA). Apresentação irá acontecer nesta terça-feira, no Ninho do Urubu.

Títulos (todos pelo Sport)

Copa do Nordeste: 2014

Campeonato Pernambucano: 2014

Taça Ariano Suassuna: 2015, 2016, 2017