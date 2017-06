TERRA

Diante de sua torcida, o Flamengo fez o dever de casa e se impôs diante do Santos, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Ilha do Urubu. O Rubro-Negro mostrou muito mais vontade de vencer do que o adversário e foi premiado com a vantagem no confronto, com gols de Éverton e Cuéllar. O Peixe não fez uma boa partida e volta para o litoral sabendo que precisa melhorar muito para avançar no torneio nacional.

O jogo de volta será no dia 26 de julho, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O primeiro tempo começou com o Santos tentando manter a posse de bola no campo de ataque, enquanto o Flamengo apostava em jogadas de velocidade com seus pontas. Berrío era a principal válvula de escape do time da casa na primeira etapa, mas parou no atento Vanderlei em duas finalizações perigosas. Numa delas, o goleiro do Peixe foi fantástico e mostrou todo o seu reflexo.

Copete e Bruno Henrique tentavam abrir espaço do outro lado, mas a zaga rubro-negra não vacilava. Ao avançar a marcação, o Flamengo passou a tomar conta do jogo e conseguiu a vantagem aos 26 minutos. Réver saiu jogando já na altura do meio campo e deu bom passe para Guerrero, que tocou rápido, de calcanhar, para Éverton ficar em ótima condição e chutar para a rede: 1 a 0. Vanderlei se esticou, mas não conseguiu evitar o gol.

A única boa chance do Santos no primeiro tempo surgiu numa falha da defesa do Flamengo. O goleiro Thiago saiu mal num cruzamento, e Kayke quase empatou. Do outro lado, Guerrero ainda arriscou um bom chute que bateu no rosto do goleiro Vanderlei. O 1 a 0 se manteve no placar até o apito que determinou o intervalo da partida.

Mesmo em vantagem, o Flamengo iniciou o segundo tempo pressionando o Santos. Berrío deu uma bela bicicleta na tentativa de ampliar o placar, mas parou novamente em Vanderlei. Dominado, o Peixe tinha dificuldades para sair jogando. Aos 19 minutos, os visitantes balançaram a rede de Thiago, mas o lance foi anulado por impedimento. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para Copete completar para o gol, mas ele estava em posição irregular.

Éverton teve boa chance para fazer o segundo dele cara a cara com Vanderlei, mas chutou em cima do goleiro santista. Os visitantes ameaçaram pouco e só deixaram a torcida da casa apreensiva em lances de bola parada. Quando o jogo caminhava para o fim, Cuéllar fez um lindo gol aos 42 minutos, ampliando para 2 a 0. O volante colombiano acertou um belo chute de fora da área, sem defesa para Vanderlei. A torcida foi ao delírio com a vitória. Vantagem do Fla.