O Flamengo está fora da Copa Libertadores. Com uma pane nos minutos finais, o Rubro-negro perdeu de virada por 2 a 1 para o San Lorenzo-ARG, no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. Rodinei abriu o placar – Angeleri e Belluschi deram a vitória aos donos da casa na noite desta quarta-feira (17). O resultado eliminou os cariocas, classificou os argentinos e deu a vaga também ao Atlético-PR, que bateu a Universidad Católica por 3 a 2, em Santiago.

É a terceira vez que o Flamengo cai na primeira fase da principal competição do continente nos últimos anos. Foi assim em 2012, 2014 e agora em 2017. O desempenho é um fracasso para o clube, que jamais escondeu a prioridade pela Libertadores na temporada.

Fla suporta pressão inicial e abre o placar com Rodinei

O Flamengo começou o jogo desnorteado e sofreu com a tradicional pressão inicial do San Lorenzo. Acuado, o Rubro-negro teve problemas e poderia tranquilamente ter saído atrás no placar. Apesar das dificuldades, os cariocas se seguraram e ainda alcançaram o melhor dos cenários com um belo gol de Rodinei. Iluminado nos jogos decisivos, o lateral-direito acertou um sem pulo de fora da área aos 14min. Everton cobrou o escanteio e Blandi cabeceou. A bola chegou na medida para o arremate do camisa 2 – substituto do suspenso Pará -, que venceu o goleiro Navarro.

Berrío tem noite para esquecer em Buenos Aires

Escalado para fortalecer o Flamengo pelos lados do campo, o colombiano Orlando Berrío teve uma noite para esquecer. Ele escorregou, errou tudo o que tentou e irritou bastante os torcedores. O técnico Zé Ricardo não teve alternativa e o substituiu no segundo tempo. O volante Romulo entrou para reforçar o setor de meio de campo do Rubro-negro.

Guerrero segura na frente, mas Fla falha e acaba eliminado

Paolo Guerrero teve mais uma atuação de destaque no Flamengo. O atacante foi fundamental no papel de pivô e segurou a defesa argentina na segunda etapa. Apesar do considerável espaço entre meio de campo e ataque, o peruano deu a segurança necessária para o Rubro-negro dominar a bola e não passar sustos até a metade do segundo tempo. O San Lorenzo pouco chegava. Quando ameaçou a meta carioca, Angeleri empatou após bobeada de Matheus Sávio aos 29min. Alex Muralha ainda salvou o Flamengo nos minutos finais, mas não conseguiu evitar o gol de Belluschi aos 47min do segundo tempo. Uma ducha de água fria que desnorteou o mais uma vez eliminado time carioca.

Os 20min que eliminaram o Flamengo da Libertadores

A partir da entrada de Matheus Sávio no lugar de Gabriel, o Flamengo se perdeu. Foram 20min de um time recuado e que chamou o San Lorenzo até a virada. O meia errou uma saída de bola e resultou no primeiro gol dos argentinos. Pressionado e incapaz de sair do campo de defesa, o Flamengo ainda viu o time do Papa Francisco sacramentar a classificação e uma nova eliminação na primeira fase da Libertadores no último minuto. Uma noite para esquecer e mais um fracasso monumental do Rubro-negro na principal competição do continente.