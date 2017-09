UOL ESPORTE

A torcida fez grande festa e compareceu em massa no Maracanã. Em campo, o Fluminense correspondeu e conseguiu a vitória diante da LDU-EQU por 1 a 0. O resultado, bem verdade, foi pouco pela expectativa criada em cima do jogo, já que se tratava do adversário que tirou a oportunidade do Tricolor soltar grito de campeão nas finais da Libertadores, em 2008, e Sul-Americana, em 2009.

Além disso, o Fluminense levará uma vantagem pequena para o jogo da volta contra a LDU, em Quito. O duelo será na próxima quarta-feira a quase 3 mil metros do nível do mar e promete fortes emoções. O Tricolor queria ‘matar’ o duelo no Rio de Janeiro,as a decisão da vaga nas quartas de final será definida na altitude.

Capitão, Scarpa abre placar com cobrança impecável

Gustavo Scarpa assimilou bem a responsabilidade de usar a faixa de capitão. A liderança técnica ficou explicita logo aos 6min, quando o camisa 10 cobrou falta com perfeição. A bola fez uma curva na barreira e entrou com tranquilidade no canto do goleiro Nazareno.

Dourado recebe 3º amarelo e desfalca Flu na volta

Henrique Dourado não poderá enfrentar a LDU no jogo de volta, no Equador, na próxima quinta-feira. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Ele era o único pendurado e, portanto, único desfalque. O Tricolor poderá contar com o retorno de importantes reforços, como Renato Chaves e Henrique.

Flu domina, mas não mata jogo

O Fluminense tinha como objetivo fazer um placar elástico para evitar maiores transtornos no jogo da volta, em Quito. Isso porque o campo do adversário fica na altitude (são 2.850 metros do nível do mar) e tem grande interferência na forma de jogar. A diferença técnica ficou visível, mas o Tricolor pouco fez na etapa inicial, apesar do domínio.

Flu tem grande público, mas não quebra recorde

A grande mobilização representou uma grande festa no Maracanã. Apesar disso, não foi suficiente para quebrar recorde do Tricolor no novo Maracanã. Em 2014, 44.975 torcedores pagaram ingressos para assistir a derrota do Fluminense para o Vitória, pelo Brasileiro. Diante da LDU, nesta quinta, foram 42.970 pagantes no estádio.