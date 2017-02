Tweet no Twitter

Não adiantou a reza de Josep Guardiola.

Após exames realizados nesta terça-feira, Gabriel Jesus teve constatada uma fratura no quinto metatarso (dedinho) do pé direito durante o jogo do Manchester City contra o Bournemouth, na segunda-feira.

O atacante brasileiro terá de passar por cirurgia em breve, o significa cerca de 90 dias fora de combate.

Em nota oficial, o City afirma que Jesus “passará por mais exames nos próximos dias para estabelecer a extensão de seu afastamento”.

O ex-jogador do Palmeiras sofreu a lesão antes dos 15 minutos da partida válida pela Premier League. Ele mancou muito até deixar o gramado e ser substituído por Agüero.

O Manchester City venceu por 2 a 0 no litoral sul da Inglaterra e chegou à vice-liderança do campeonato, oito pontos atrás do Chelsea.

Após a partida, o técnico Josep Guardiola afirmou que rezaria para que o problema de Gabriel Jesus não fosse grave: “Saberemos exatamente amanhã (a gravidade). Ele teve azar. Vou rezar hoje à noite para que não seja nada grave”.

Afinal, desde que chegou à Inglaterra, o jovem de 19 anos assumiu a titularidade do ataque e balançou as redes em três oportunidades.

O brasileiro perderia pelo menos dez partidas entre Copa da Inglaterra, Premier League e Uefa Champions League – o City enfrenta o Monaco pelas oitavas de final.

Além disso, desfalcaria o Brasil em jogos das eliminatórias para a Copa de 2018.