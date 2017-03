FOX SPORTS

Solto da prisão na última semana, o goleiro Bruno já recebeu nove propostas para esta temporada. De acordo com seu advogado, Lucio Adolfo, das nove, duas são de equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação é do repórter do FOX Sports Fábio Azevedo.

Detido desde 2010 após ser condenado pelo sequestro, morte e ocultação do cadáver de Eliza Samudio, sua amante que nunca teve o corpo encontrado, Bruno recebeu uma pena 22 anos e três meses. Ele foi libertado após ter um pedido de habeas corpus acatado pela Justiça, que considera seu direito à liberdade enquanto aguarda o resultado dos recursos à condenação.

Bruno foi campeão brasileiro com o Flamengo em 2009 e conquistou o Campeonato Carioca com o Rubro-Negro em 2007, 2008 e 2009. Agora, aos 32 anos, ele pode voltar a atuar por um clube da Série A.