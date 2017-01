Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

UOL

Cinquenta e seis dias depois do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense, o goleiro Jackson Follmann recebeu alta na manhã desta terça-feira do Hospital Unimed, em Chapecó.

“Mais uma etapa concluída. Estou muito feliz, saio com coração apertado, fiz grandes amigos aqui e que vou levar para vida toda. Sei do cuidado que tiveram comigo. Isso me deixou muito feliz e motivado para que saísse feliz. Saio forte, praticamente curado de tudo. Agora vamos para São Paulo, colocar a prótese e se deus quiser tocar minha vida”, disse em entrevista.

Aos 24 anos, Follmann teve parte da perna direita amputada, perdeu um osso do tornozelo esquerdo e foi submetido a uma cirurgia cervical durante o período de internação hospitalar.

O goleiro é o último dos seis sobreviventes a receber alta: O zagueiro Neto, o lateral Alan Ruschel, o jornalista Rafael Henzel, a comissária Ximena Suárez e o técnico de avião Erwin Tumiri já estão em casa dando continuidade ao tratamento.