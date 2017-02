TERRA

O Botafogo sofreu, mas conseguiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Nesta quarta-feira, os cariocas foram derrotados por 1 a 0 no tempo normal pelo Olímpia-PAR, mas contaram com o goleiro Gatito Fernández inspirado na decisão por pênaltis para vencer por 3 a 1 e eliminar os paraguaios no Defensores del Chaco.

No tempo normal, o Botafogo conseguiu segurar o ímpeto do Olímpia no primeiro tempo. No entanto, na etapa final, os cariocas sofreram com a pressão dos paraguaios, que marcaram com Montenegro e levaram o confronto para a decisão por pênaltis.

Só que, na decisão por pênaltis, o goleiro Gatito Fernández, que havia entrado no lugar do contundido Helton Leite, foi o grande herói. O arqueiro paraguaio calou seus compatriotas ao defender três das quatro penalidades do Olímpia. Do lado do Botafogo, Camilo, Rodrigo Pimpão e Victor Luís colocaram as bolas nas redes.

Na próxima fase, o Botafogo estará no Grupo 1, ao lado do atual campeão Atlético Nacional-COL, Barcelona de Guayaquil-EQU e Estudiantes-ARG. Os alvinegros vão estrear contra os argentinos, ainda sem data definida.

O JOGO

O Olímpia começou a partida tentando pressionar o Botafogo, principalmente em bolas levantadas na área. No entanto, o goleiro Helton Leite não foi exigido. Com isso, os cariocas passaram a ter confiança para avançar nos contra-ataques e assustaram aos 16 minutos, em chute de longe de Victor Luís, que foi defendido com segurança pelo goleiro paraguaio Azcona.

A resposta dos donos da casa só aconteceu aos 24 minutos. O meia Ortiz arriscou de fora da área, mas parou em boa defesa de Helton Leite. A dificuldade do Olímpia em criar boas jogadas fez a torcida começar a ficar impaciente com a equipe e as primeiras vaias passaram a ser ouvidas no estádio.

Na parte final, o confronto ficou nervoso com os jogadores mais irritados. O Olímpia, neste período, só ameaçou em uma bola levantada na área. Já o Botafogo finalizou com Rodrigo Pimpão. Antes do intervalo, os donos da casa tiveram a melhor chance do primeiro tempo em chute de fora da área de Ortiz, que parou em grande defesa de Helton Leite.

No segundo tempo, o Olímpia voltou melhor e conseguiu pressionar o Botafogo. Tanto que os paraguaios quase abriram o placar aos três minutos, em chute de Fernandez que passou próximo ao gol carioca. O lance animou os donos da casa, que permaneceram rondando a área nos minutos seguintes.

O panorama da partida permanecia o mesmo, com os donos da casa tendo o controle do jogo e o Olímpia voltou a assustar aos 26 minutos. Após cruzamento na área, Bogado apareceu livre, mas cabeceou pela linha de fundo.

O Botafogo só conseguiu criar sua primeira boa chance na etapa final aos 28 minutos. Rodrigo Pimpão foi lançado, mas viu o goleiro Azcona sair do gol para salvar os paraguaios e tirar o perigo. No entanto, o Olímpia respondeu no minuto seguinte, em chute de Ortiz que parou em defesa de Gatito Fernandez. O paraguaio entrou no lugar de Helton Leite, lesionado.

De tanto insistir, o Olímpia abriu o placar aos 34 minutos. Após boa troca de passes, a bola chegou em Montenegro, que chutou cruzado, sem chance para Gatito Fernández.

Depois do revés, o Botafogo conseguiu equilibrar o jogo. Os cariocas tentaram chegar com perigo ao ataque, sem sucesso, mas impediram uma pressão final do Olímpia. Assim, o confronto foi ser decidido nos pênaltis.

No duelo, quem brilhou foi o goleiro Gatito Fernández, que defendeu três das quatro cobranças paraguaios e assegurou a classificação do Botafogo à Fase de Grupos da Libertadores.