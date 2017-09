GLOBO ESPORTE

O Vasco acertou a ampliação de contrato de um dos principais ídolos da torcida. O goleiro Martín Silva entrou em acordo com a diretoria para estender seu vínculo até 2020 – o compromisso atual ia até 2019. Ainda falta assinar para oficializar o novo compromisso com o clube de São Januário.

O anúncio oficial da renovação só deve ocorrer após o término do Campeonato Brasileiro. Também no fim do ano o Vasco dará entrada no novo vínculo. Explica-se: como a legislação nacional só permite que estrangeiros assinem contratos de dois anos de duração, este compromisso só passaria a ter efeito em 2018.

Aos 34 anos, Martín Andrés Silva Leites foi contratado no fim de 2013, após se destacar na campanha do Olimpia, do Paraguai, que perdeu a final da Libertadores para o Atlético-MG. Revelado pelo Defensor, de Montevidéo, Martín tem no Vasco apenas o terceiro clube da carreira, que tem passagens por seleções de base do Uruguai e ainda é constantemente convocado para a Celeste.

Martín chegou ao Vasco em 2014 e rapidamente se tornou um dos jogadores mais queridos pela torcida, sendo bicampeão carioca em 2015 e 2016. No início de 2017, Martín despertou o interesse do Boca Juniors, mas o Vasco recusou até mesmo ouvir proposta pelo goleiro.