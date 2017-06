FOX SPORTS

No jogo de encerramento da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi até o Maracanã e venceu o Fluminense por 2 a 0, nesta quinta-feira (15 de junho). Os gols da partida foram marcados por Edílson e Luan, ambos em cobrança de falta. A vitória voltou a botar os gaúchos na cola do líder Corinthians. A diferença é de apenas um ponto (18 contra 19).

Com o retorno de Maicon, Renato Gaúcho manteve a dupla de sucesso que comandam o meio-campo do Imoral ao lado do experiente jogador. Michel e Arthur continuaram jogando no setor. À frente, Ramiro, Pedro Rocha e Luan ajudaram o Grêmio a não levar pressão do Fluminense e sair de campo com a vitória. Os três pontos vieram de forma tranquila, já que aos 7 minutos da primeira etapa Edílson abriu o placar. Em linda cobrança de falta, o lateral bateu firme, no ângulo.

O Fluminense tentava a todo momento fazer valer o mando de campo, mas os comandados de Renato Gaúcho estavam bem postados em campo. Scarpa foi bem marcado pela trinca de volantes, enquanto Henrique Dourado pouco apareceu na partida. Aos 34 da segunda etapa, outra falta atormentou os cariocas. Desta vez, Luan ampliou o marcador, que ficou assim até o fim.

Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente o Flamengo, no domingo (18), no Maracanã. Já o Grêmio, que espera passar o Corinthians, jogará mais uma fora de casa, desta vez contra o Cruzeiro, na segunda (19), no Mineirão.