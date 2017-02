TERRA

Um dos maiores ídolos da história do Bayern de Munique e da seleção alemã, o lateral-direito Lahm está em sua última temporada como jogador profissional. Aos 33 anos e com mais de 500 partidas pelo clube bávaro, ele tem contrato até 2018, mas resolveu pendurar as chuteiras antes disso, e anunciou nesta terça-feira.

“Eu disse à diretoria que vou parar de jogar futebol ao fim desta temporada. Penso que é o momento certo de fazer isso. Vejo o meu estilo de liderança de dar tudo, todos os dias. Todos os treinos, todos os jogos. Sou capaz de continuar até o fim da temporada. Mas não depois disso. Por isso, decidi parar”, disse o craque após a vitória do Bayern por 1 a 0 sobre o Wolfsburg.

O capitão do Bayern de Munique também disse que recusou a oferta de se tornar membro da diretoria. Ele foi convidado para preencher a vaga de diretor esportivo, vaga desde que Matthias Sammer saiu.

“Existiram conversas, que até foram boas. Porém, decidi que não é ainda o momento certo de aceitar o trabalho de diretor esportivo”, explicou.

A tendência, desta forma, é que Lahm tire um período sabático no futuro próximo. O lateral-direito, que chegou a jogar como meio-campo em algumas oportunidades nos últimos anos, chegou ao Bayern de Munique em 1995, ainda nas categorias de base. Chegou ao time principal em 2002, e na temporada seguinte foi emprestado ao Stuttgart até 2005.

Pelo Bayern, venceu 20 títulos. Entre eles sete vezes o Campeonato Alemão, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes. Pela seleção alemã, jogou as Eurocopas de 2004, 2008 (vice-campeão) e 2012. Jogou as Copas do Mundo de 2006, 2010 e 2014. No Brasil conquistou o seu único troféu pela equipe, sendo o capitão, e deixou deixá-la logo depois.