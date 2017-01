TERRA

Alex está na história do Internacional e é um dos grandes ídolos do clube e da torcida. Mas, nesta terça-feira, o meia e o Colorado chegaram a um acordo para interromper uma parceria de sucesso e frustrações. O jogador tinha contrato a cumprir até o meio do ano, mas não vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo time do Beira-Rio. Em comum acordo, as duas partes comunicaram o desfecho de separação sem qualquer tipo de multa.

“Fica o nosso agradecimento ao Alex por tudo que ele fez na história do Internacional. É um atleta que nos deu muitas alegrias, um profissional exemplar, e temos como dever tratá-lo com todo o nosso respeito. É um ídolo que estará sempre na história do nosso clube. Seguiremos sempre torcendo por ele”, disse o Presidente Marcelo Medeiros, em nota oficial.

“Fica meu agradecimento por tudo que o Inter me proporcionou, por ter mudado minha vida. Todo o meu respeito e admiração a todos as pessoas que trabalhei no clube, a todos os funcionários e a toda a torcida colorada. Deixo o Inter, mas a minha torcida estará sempre com o clube”, comentou Alex, no mesmo texto.

Alex disputou 323 partidas pelo Internacional e marcou 78 gols, conquistou doze títulos, com destaques para a Copa Libertadores e o Mundial, em 2006. Além disso, venceu a Recopa Sul-americana de 2007, a Copa Sul-Americana de 2008 e foi campeão Gaúcho seis vezes, em 2004, 2005, 2008, 2014, 2015, 2016.