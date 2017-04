FOX SPORTS

O meia Jadson deixou o clássico contra o São Paulo logo no início do segundo tempo, sentindo dores no joelho direito. A situação logo preocupou o departamento médico do Corinthians, e o jogador passou por exames nesta segunda-feira.

Após a realização das análises, foi detectada uma inflamação no tendão patelar do camisa 77. De qualquer forma, ele voltará a ser examinado nesta terça-feira, para que seja definida sua participação ou no duelo da próxima quarta-feira, diante do Internacional, pela Copa do Brasil.

Jadson já ficou fora da partida de ida, poupado pelo técnico Fábio Carille. No Beira-Rio, o placar foi de 1 a 1, e agora o Corinthians atua em Itaquera, às 21h45 (de Brasília), tentando confirmar vaga nas oitavas de final da competição.

Caso o meia fique fora da partida, o comandante terá que escolher o substituto. O atacante Clayton foi o escolhido para substituir Jadson contra o São Paulo. Marquinhos Gabriel e até mesmo o jovem Pedrinho são outras opções.

O atacante Jô, que falou com a imprensa após o treino desta segunda-feira, falou sobre a possível ausência do camisa 77 diante do Colorado. “É um cara que controla o jogo, sabe a hora de cadenciar, de acelerar. A gente perde um pouco, é um grande jogador, mas quem entrar vai dar conta do recado”, analisou o centroavante.

O Timão volta aos treinos nesta terça-feira, mesmo dia em que Jadson voltará a ser analisado pelo departamento médico. Após a atividade, serão anunciados os relacionados para a partida e o atleta terá sua participação, ou sua ausência, confirmada.