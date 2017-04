FOX SPORTS

O Corinthians terá um reforço interno de muito peso para encarar o Internacional nesta quarta-feira (19 de abril). De acordo com informações apuradas pelo jornalista Fábio Sormani, comentarista dos canais FOX Sports, reveladas durante o FOX Sports Rádio, o meia Jadson estará entre os titulares do Timão no confronto pela quarta fase da Copa do Brasil. O duelo, que será disputado na Arena Corinthians, terá transmissão ao vivo na tela do FOX Sports e do FOX Sports APP a partir das 21h30.

O meia virou dúvida após deixar o gramado do estádio do Morumbi no intervalo na vitória do Corinthians sobre o São Paulo por 2 a 0, no primeiro duelo pela semifinal do Campeonato Paulista, no último domingo. Exames realizados na segunda-feira indicaram uma inflamação no tendão patelar no joelho direito. Poupado nos treinos da semana, o armador foi relacionado pelo técnico Fábio Carille e estará em campo no duelo desta quarta-feira.