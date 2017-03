TERRA

O modesto Sinop FC completou 40 anos de existência no mês passado com poucas glórias no futebol. São apenas dois títulos do Campeonato Matogrossense. No mais, revelou o goleiro Rogério Ceni para o São Paulo. Atualmente, o jogador mais conhecido do elenco é Jean Chera, ex-promessa do Santos e tratado como uma das maiores joias da base alvinegra. O meia começa o jogo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, no banco, mas deve entrar na segunda etapa. Mesmo na Série D do Brasileirão, o garoto de 21 anos garante que será jogo duro e fez um alerta ao Tricolor.

– Ganhamos do Salgueiro-PE na primeira fase, que é um time maior que o nosso. Vai ser difícil, não dá pra comparar a estrutura do Flu com a nossa. Mas não vai ser fácil pra eles. Se acham que vai ser moleza, estão enganados – disse Jean Chera, em entrevista exclusiva ao LANCE! .

Mesmo com a experiência de ter passado por mais de 10 clubes, o meia canhoto ainda acredita estar no começo da carreira. Para ele, o duelo contra um adversário da Série A pode ser um ponto de partida para retomar a trajetória no futebol.

– É a partida mais importante do ano. Contra o Fluminense, time grande, de Série A. O Brasil inteiro vai estar assistindo, vou tentar fazer uma boa partida para voltar aos poucos. O trabalho já foi iniciado. Vai dar um up maior, não só pra mim, mas pra todo o time – concluiu.

Ao LANCE!, Jean Chera abriu o jogo sobre a mudança de clubes, pressão de empresários, passagem na Europa e parceria com Neymar e Gabigol. A entrevista exclusiva será publicada, na íntegra, nesta quarta-feira.