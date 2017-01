TERRA

O malaio Mohd Faiz Subri levou o prêmio Puskas, do gol mais bonito de 2016. Ele superou o meia brasileiro Marlone, do Corinthians, e a venezuelana Daniuska Rodríguez para levar o troféu. Os votos foram definidos por meio de eleição popular.

O jogador, que atua no Penang FA, marcou contra o Pahang, em fevereiro do ano passado, pelo Campeonato Malaio. Ele cobrou uma falta venenosa, com muito efeito, que foi morreu no ângulo do goleiro, que nada pôde fazer.

Marlone poderia ser o terceiro brasileiro a conquistar o prêmio. Neymar, em 2011, e Wendell Lira, em 2015, haviam levado o troféu para casa. Os outros ganhadores foram: Cristiano Ronaldo (2009), Hamit Altintop (2010), Miroslav Stoch (2012), Zlatan Ibrahimovic (2013) e James Rodríguez (2014).