ESPN

O meia Ryan Mason, do Hull City, sofreu uma grave lesão no crânio após disputar uma bola pelo alto e se chocar com o zagueiro Gary Cahill, do Chelsea, neste domingo.

O jogador de 25 anos foi encaminhado imediatamente para o Hospital St. Mary e passou por uma cirurgia no crânio. De acordo com o jornal “Daily Mirror”, ele teria sofrido fratura e hemorragia no cérebro. O diário diz que o atleta “luta pela vida”.

O Chelsea venceu o duelo por 2 a 0 e lidera a competição com 59 pontos, enquando o Hull City é o penúltima com 16.

Leia o comunicado emitido pelo Hull City em seu site oficial:

O clube confirma que Ryan Mason sofreu uma fratura de crânio jogo contra o Chelsea nesta tarde. Ele foi levado para o Hospital St. Mary, onde e foi submetido a cirurgia.

Ryan está em um estado estável e é esperado que fique no hospital nos próximos dias alguns.

Todos no clube gostariam de expressar os seus sinceros agradecimentos para o cuidado excelente e rápido que Ryan foi submetido tanto no serviço de urgência e Unidade de Neurocirurgia do Hospital St. Mary .

A próxima atualização será dada amanhã.