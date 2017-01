UOL

O jornal “Marca” publica nesta segunda-feira que o argentino Lionel Messi avisou o Barcelona em julho que não pretende renovar o contrato antes do seu final, em junho de 2018. De acordo com a publicação, o jogador pretende esperar terminar seu vínculo para então decidir seu futuro, o que deixou a diretoria catalã temerosa em perder o craque.

O “Marca” informa que Messi tomou a decisão em meio às férias com a sua família, quando também lidava com indefinição em relação ao seu futuro na seleção argentina. O motivo principal para postura seria a condenação, no mês anterior, dele e de seu pai por crimes fiscais na Espanha.

Messi deixou o Barcelona ciente de sua intenção de não antecipar as conversas pela renovação por intermédio de seu pai e outra pessoa próxima. Ainda segundo o Marca, o clube ouviu especulações de que o argentino poderia nem mesmo encerrar seu contrato atual.

A situação deixou o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu,temeroso. Além de alertar o estafe do craque sobre a multa rescisória de 250 milhões de euros para evitar uma saída precoce, o mandatário pediu para Messi repensar a situação.

Desde então, ainda segundo o Marca, não houve mais contatos entre os representantes do jogador e do clube. O Barcelona pretende retomar as conversas de renovação com Messi em janeiro e torce por uma mudança de cenário. Caso contrário, viverá com a incerteza sobre a permanência do argentino após junho de 2018.

Lionel Messi chegou para as categorias de base do Barcelona em 2000 e, desde então, renovou sete vezes com o clube. A última, em maio de 2014.

Caso decida não ficar no Barcelona, o Manchester City surge como provável destino do jogador, segundo o “Marca”. A sua proximidade com o técnico Pep Guardiola poderia pesar a favor do time inglês, mas outros interessados devem promover uma grande concorrência em torno do craque