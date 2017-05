FOX SPORTS

Um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo está se aposentando. A informação foi revelada na manhã deste domingo (14 de maio) pelo jornalista Cosme Rímoli, do portal R7. Em entrevista ao repórter, o pentacampeão do Brasileirão afirmou que só voltará ao trabalho caso receba uma proposta do exterior.

Ainda de acordo com a publicação, Luxemburgo deixará a antiga profissão de lado e entrará na política. Ele já se filiou ao PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) e planeja se candidatar como senador. Vanderlei ainda não definiu, no entanto, se será candidato por Tocantins, onde tem patrimônio, ou São Paulo, onde avalia ter mais eleitores.

Em 37 anos de carreira, Vanderlei Luxemburgo conquistou inúmeros títulos e passou por diversas grandes equipes. Seleção Brasileira, Real Madrid, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Santos e Grêmio são alguns dos nomes que o agora ex-técnico pode colocar em seu currículo.