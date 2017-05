FOX SPORTS

O mercado da bola da temporada 2017/2018 parece ter seu primeiro grande ‘evento’ concretizado. A edição de terça-feira (9 de maio) do diário espanhol Sport traz na capa o ‘sim’ do craque Philippe Coutinho ao Barcelona. A proposta do time catalão de 90 milhões de euros, cerca de R$ 226 milhões, teria agradado o brasileiro, que recusou uma oferta semelhante do Paris Saint-Germain para assinar com o time da Catalunha.

A publicação informa que as negociações entre as duas partes devem iniciar após o término da Premier League, mas há um sinal verde do brasileiro para se transferir ao time culé em junho deste ano.

O namoro entre as duas partes é antigo. Parceiro de Neymar, o brasileiro é o grande destaque do Liverpool, que sonha com uma vaga na próxima edição da Uefa Champions League. Informações da imprensa espanhola dão conta de que o futebol apresentado pelo atleta da Seleção Brasileira agrada os barcelonistas por ser semelhante à filosofia do clube.

Não é de hoje que o Barça busca uma peça importante para o setor de meio-campo, uma vez que o trio ‘MSN’ destoa do restante da equipe, muito por conta da qualidade técnica e poder de decisão. Nomes como Arda Turan, por exemplo, que fazem função semelhante, não agradaram e podem perder ainda mais espaço com a chegada do brasileiro à Catalunha.