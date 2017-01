Tweet no Twitter

A Juventus anunciou nesta segunda-feira o seu novo escudo para o clube. O novo emblema é uma letra “J” dividida em duas faixas brancas.

Segundo seu presidente, Andrea Agnelli, o novo símbolo representa a “maneira Juventus de viver”. Este é o sexto escudo diferente do tradicional clube italiano. Na camisa do clube, o escudo ganha a adição de três estrelas douradas sobre a letra J.

A estreia do novo emblema na camisa do time deve ocorrer já no próximo domingo, quando a Juventus recebe a Lazio às 14h (horário de Brasília) pelo Campeonato Italiano.