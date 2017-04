UOL

O raio não caiu duas vezes no mesmo lugar. Precisando de uma goleada para avançar à semifinal da Liga dos Campeões, o Barcelona não conseguiu superar a firme defesa da Juventus e se despediu da competição com um 0 a 0, em pleno Camp Nou.

Apesar do domínio na posse de bola (61%), o time de Luis Enrique apresentou muitos problemas para conseguir superar Buffon. Das 17 tentativas de chutes, apenas uma obrigou o goleiro italiano a fazer uma defesa.

Tendo sido derrotado por 3 a 0 na Itália, o Barcelona precisava vencer por quatro gols de diferença para se classificar. A missão era parecida com a conquistada contra o PSG, quando o time espanhol venceu por 6 a 1 e avançou. Dessa vez, porém, a história terminou sem um final feliz para os comandados de Luis Enrique.

A Juventus conhecerá seu adversário na semifinal nesta sexta-feira (21). O sorteio será realizado em Nyon, na Suíça, às 7h (de Brasília).

Messi tem a melhor chance no primeiro tempo

Precisando de três gols, o Barcelona dominou o primeiro tempo, mas apresentou muitas dificuldades para passar pela bem postada defesa da Juventus. Na melhor chance que teve na primeira etapa, Messi desperdiçou. Aos 19 minutos, Alba cruzou, Suárez não conseguiu dominar e a bola sobrou para o argentino, que chutou ao lado do gol de Buffon.

Messi sangra e Neymar leva amarelo

O clima esquentou aos 42 minutos do primeiro tempo. Em uma disputa pelo alto, Pjanic fez a “cama de gato” e Messi caiu com tudo no chão, chegando a sangrar no rosto. Logo na sequência, Neymar decidiu revidar e deu uma entrada dura no bósnio da Juventus.

O lance acabou ficando pior para Neymar. Por causa da falta em Pjanic, o brasileiro recebeu o cartão amarelo. Caso o Barcelona tivesse avançado de fase, ele estaria suspenso.

Buffon falha e Barça quase abre o placar

Apesar de controlar o segundo tempo, o Barcelona apresentava uma dificuldade: acertar o gol de Buffon. Todas as tentativas do clube espanhol haviam sido para fora. Dessa maneira, a chance mais clara de acabou acontecendo por um vacilo de Buffon.

Aos 21 minutos, Buffon saiu para cortar um escanteio, mas não conseguiu agarrar a bola. Ela ficou com o Barcelona e Messi recebeu dentro da área, mas não conseguiu abrir o placar no Camp Nou.

Acorda, Daniel Alves!

De volta ao Camp Nou pela primeira vez desde que mudou de time, o brasileiro Daniel Alves não prestou atenção que a partida entre Barcelona e Juventus havia começado. Antes do duelo, o lateral decidiu cumprimentar seus ex-companheiros de clube e foi avisado pelo técnico Luis Enrique de que a bola já estava rolando.

A transmissão oficial flagrou o momento em que Daniel Alves cumprimenta o banco de reservas do Barcelona e é avisado por Luis Enrique. Com cara de riso, o técnico do clube espanhol apenas aponta para o brasileiro, que volta correndo para o campo.