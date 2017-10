GLOBO ESPORTE

Focado em contratar Philippe Coutinho na próxima janela de transferências, em janeiro, o Barcelona recebeu um recado do Liverpool sobre quanto o brasileiro pode custar aos cofres do clube. De acordo com o jornal “Daily Mirror”, os Reds usaram Kia Joorabchian, um dos empresários do brasileiro, para comunicar ao Barça que desejam € 150 milhões (R$ 572 milhões) para liberar o meia.

A publicação diz que a diretoria blaugrana aproveitou a viagem para Londres, no começo da semana, onde participou da cerimônia do prêmio Fifa The Best, para tentar avançar nas negociações por Coutinho. Os mandatários teriam se reunido na capital inglesa com Kia, que seria o encarregado de fazer a ponte entre os dois clubes, neste momento – e, desta forma, passou o recado sobre o preço aos catalães.

O preço citado pelo jornal inglês, desta forma, é superior ao que o Barcelona desejaria pagar para ter Coutinho, de acordo com a imprensa espanhola. Jornais da Catalunha apontavam que a intenção da diretoria catalã era pagar até € 110 milhões por Coutinho – sendo € 80 milhões fixos e outros € 30 milhões variáveis. Pesa contra o Barça o fato de a janela de janeiro durar apenas um mês, deixando menos tempo para barganha.

A alta pedida do Liverpool já havia sido o grande obstáculo enfrentado pelo Barcelona na janela de transferências do verão europeu, no meio do ano. Depois de definir Coutinho como prioridade para o elenco, após a saída de Neymar para o PSG, o clube catalão viu o preço do meia subir – justamente depois de receber os € 222 milhões da transferência do camisa 11. Os blaugrana fizeram mais de uma proposta e viram os Reds manterem a postura rígida até o último dia do mercado, apesar de o meia ter manifestado o desejo de se transferir para o Camp Nou.