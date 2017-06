FOX SPORTS

O futuro do meia Lucas Lima está definido. Com contrato até o fim do ano com o Santos, o meio-campista da Seleção Brasileira será jogador do Barcelona a partir de 2018. O jogador de 26 anos, que deixará o clube paulista sem custos, já acertou os e deve assinar vínculo por quatro temporadas com o clube catalão.

“Lucas Lima do Santos acertou com o Barcelona. Ele vai assinar no dia 1º de julho, data que ele pode assinar o pré-contrato dele. Ele sai de graça, porque é a lei, seis meses antes ele pode assinar um pré-contrato. Ele assina em 1º de julho e, em dezembro, se apresenta ao Barcelona”, disse Benjamin Back durante o FOX Sports Rádio desta terça-feira (20 de junho).

“Teria sido um pedido do Neymar. O Lucas Lima que tem hoje a sua carreira gerenciada pelo Neymar Pai. Então a informação que eu tenho é essa. Não está 100% certa porque não assinou, está 99,99% porque dia 1º de julho ele assina com o Barcelona”, concluiu o apresentador.