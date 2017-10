TERRA

Luverdense e Paysandu empataram em 1 a 1, na noite desta terça-feira, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Com gols de Marcos Aurélio e Bergson, ambas as equipes não gostaram do resultado, que as manteve muito próximas umas das outras, na ameaça do rebaixamento. O LEC é o 17º colocado, com 35 pontos, enquanto que o Papão é o 12º, com 38.

Os dois gols da partida aconteceram no primeiro tempo. Jogando em casa, o Luverdense tentou se impôr, mas encontrou muita dificuldade em penetrar no campo do Paysandu, que conseguiu abrir o placar com Bergson, aos 11 minutos. O atacante carregou e acertou bonito chute da entrada da área.

O empate dos donos da casa veio no último lance da primeira etapa. Paulinho foi pela esquerda e cruzou para Marcos Aurélio que, de cabeça, empatou a partida.

Nos últimos 45 minutos, um jogo muito equilibrado, com chances para ambas as equipes. Porém, a falta de capricho nas finalizações acabou fazendo com que o resultado não se alterasse mais. Com o resultado, o Luverdense terminou a 30ª rodada na 17ª colocação, com 35 pontos. O Papão ficou em 12º, com 38.