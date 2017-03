ESPN

O Avaí não conseguiu aproveitar a boa fase no ano e foi eliminado da Copa do Brasil, para o Luverdense, nesta quarta-feira, nas cobranças de pênaltis, após empate em 1 a 1. No tempo regulamentar, o time do centro oeste saiu na frente com Diogo Sodré, ainda no primeiro tempo, e Dutra empatou para os catarinenses, no segundo. Na hora das penalidades, brilhou a estrela de Diogo Silva, que defendeu dois chutes: de Marquinhos e Romulo, antes de ver Leandro Silva isolar.

Os campeões antecipados do primeiro turno do Campeonato Catarinense não conseguiram tirar proveito nem da boa fase nem do fator campo no estádio da Ressacada, em Florianópolis, e sofreram desde os primeiros minutos diante dos mato-grossenses. Com mais organização e chegando com mais perigo ao ataque, demorou apenas 14 minutos para que o Luverdense abrisse o placar, com Diogo Sodré.

Pressionado para pelo menos empatar o confronto, o Avaí voltou com uma postura diferente para a segunda etapa. E Dutra, aos 23 minutos, acabou sendo o responsável por deixar tudo igual, após aproveitar rebote em chute de Marquinhos, e encaminhar a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, logo de cara, o camisa 10 Marquinhos bateu mal e redimiu o goleiro Diogo Silva, que falhou no gol de empate avaiano. O goleiro alviverde ainda voltou a ser decisivo na cobrança de Romulo, conseguindo fazer a defesa.

Rafael Silva, Paulinho e Raphael Macena converteram para o Luverdense e apenas Aderlan errou, facilitando a defesa de Kozlinski. Pelo lado do Avaí, além das defesas do arqueiro adversário, Leandro Silva, na última cobrança, mandou para fora; Apenas Alemão e Dutra, autor do gol de empate no segundo tempo, acertaram para os mandantes.

Pela terceira fase, que passará a ser disputada em dois jogos, o Luverdense encara o Corinthians, que venceu o Brusque (SC). A ordem de mando de campo será definida em sorteio nesta quinta-feira.