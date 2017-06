ESPN

Depois de dois jogos, a primeira vitória de Vanderlei Luxemburgo no comando do Sport saiu nesta quarta-feira. E o adversário foi um velho conhecido do treinador. No duelo disputado na Ilha do Retiro, a equipe pernambucana venceu o Flamengo por 2 a 0.

Os gols do jogo saíram no segundo tempo. Osvaldo abriu o placar aos 10 minutos, enquanto, aos 38, Thomás deu número finais.

A vitória deixa o Sport na nona colocação do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. Já o Flamengo é o 14º na tabela, com seis pontos conquistados.

Seca de vitórias

A derrota ampliou a seca de vitórias do Flamengo, que não vive bom momento desde a precoce eliminação na fase de grupos da Libertadores. O último e único triunfo do time carioca no Brasileirão foi na segunda rodada. O revés desta quarta foi o primeiro do time na competição, que ainda soma três empates.

Não valeu

O Flamengo chegou até a colocar a bola na rede aos 33 minutos da primeira etapa, mas o gol não valeu. Everton cobrou escanteio, Leandro Damião escorou e Diego completou para dentro, mas o meia estava em posição irregular bem marcada pela arbitragem.

Papelão parte 1

Já no segundo tempo, o goleiro da equipe carioca, Alex Muralha, cometeu sua primeira falha na partida aos sete minutos. Pará recuou perigosamente para o camisa 38, que foi dominar de peito, furou e acabou colocando o braço para evitar o gol contra. O árbitro marcou recuo dentro da pequena área, mas o Sport não aproveitou a jogada.

Papelão parte 2

Pouco depois, porém, o goleiro flamenguista voltou a falhar. Aos 10 minutos, Muralha foi fazer um passe, mas deu a bola no pé de Osvaldo. O atacante entrou na área e chutou colocado no ângulo. Belo gol.

Para fechar a conta

Já aos 38 minutos, Thomás, cria da base flamenguista, tabelou com Rithely e chutou. A bola desviou na marcação e entrou no canto esquerdo de Muralha. Fim de papo.

Milagres

Com 2 a 0 no placar, ainda deu tempo do goleiro Magrão operar dois milagres para os donos da casa. Aos 46, Damião desviou após cruzamento, e o jovem Vinicius Jr. finalizou de joelho, mas o camisa 1 fez linda defesa.

Pouco depois, Juan cabeceou para mais uma bela defesa de Magrão. No rebote, Vinicius Jr. chutou forte, mas parou em mais uma defesa do goleiro do Sport.

Na sequência

Na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport visita o Vasco no próximo sábado, em São Januário. Um dia depois, o Flamengo volta a jogar fora de casa e vai até a Ressacada enfrentar o Avaí.