O torcedor palmeirense pode ficar mais tranquilo para 2017. Um grande clube europeu descartou a contratação de Yerry Mina. Ninguém menos que Pep Guardiola não quer o zagueiro. É o que informa nesta sexta (30) o jornal catalão Sport.

Segundo o Sport, “as condições técnicas do jogador são freios para que o mesmo se encaixe no esquema de jogo de Pep Guardiola” e por isso o treinador já descartou a contratação de Mina.

A publicação ainda relembra que o Barcelona tem preferência de compra do zagueiro, mas que nem mesmo o clube catalão pensa em ficar com ele para o próximo ano. As principais chances de Mina se transferir para a Europa seriam Bayern de Munique e Milan, clubes que o atleta agrada.

O Sport ressalta que nos próximos meses o secretário técnico do Barcelona, Robert Fernández, virá ao continente sul-americano para ver Mina em ação pelo Palmeiras e pela seleção colombiana.