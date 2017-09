UOL ESPORTE

O lateral-esquerdo Marcelo renovou nesta quarta-feira (13) o contrato com o Real Madrid, que agora passa a valer até o dia 30 de junho de 2022, segundo anunciou o clube espanhol em comunicado.

Marcelo, de 29 anos, chegou ao Real Madrid em janeiro de 2006, após se transferir do Fluminense, e desde então já disputou 296 partidas com a camisa do Real. Atualmente, o brasileiro é o vice-capitão do time, depois do zagueiro Sergio Ramos.

O jogador concederá entrevista coletiva na quinta-feira na sala de imprensa do estádio Santiago Bernabéu para falar sobre a renovação.