O Botafogo anunciou um reforço de peso para a disputa da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, o Alvinegro acertou a contratação do meia Montillo, que se destacou no futebol brasileiro com as camisas de Cruzeiro e Santos. O contrato com o argentino terá duração de um ano.

Por meio de sua conta no Twitter, o argentino comemorou o acerto com o clube carioca. “Muito obrigado ao Botafogo por confiar em mim. Vou dar meu melhor. Tomara que seja um 2017 muito bom para todos nós. Estamos juntos”, comemorou o jogador.

Montillo chega ao Botafogo após três anos atuando no futebol chinês na equipe do Shandong Luneng. Na última temporada pelo clube, o meia anotou nove gols em 24 partidas disputadas.

O reconhecimento do argentino, no entanto, veio enquanto ele atuava no Brasil, quando teve passagens por Cruzeiro e Santos entre 2010 e 2014. O clube mineiro, porém, foi onde Montillo teve mais destaque, sendo um dos grandes jogadores do Campeonato Brasileiro de 2010.

Montillo é o quinto reforço do Botafogo anunciado até então para a próxima temporada. O Alvinegro já tem acerto com o goleiro Gatito Fernández (Figueirense), com o lateral Gilson (América-MG), com o meia João Paulo (Santa Cruz) e com o atacante Roger (Ponte Preta).