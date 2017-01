UOL

Muriqui ainda aguarda as últimas pendências burocráticas e ainda não assinou seu contrato com o Vasco, mas já treina com os novos companheiros em São Januário. Nesta quinta-feira (5), o jogador vestiu o uniforme do Cruzmaltino e participou de uma leve atividade na parte da manhã. No final da tarde, novo trabalho sob comando da comissão técnica.

Em fase final e na espera por documentos, o atacante de 30 anos assinará um vínculo por duas temporadas com o Vasco. Ele tinha firmado um pré-contrato com o FC Tokyo, do Japão, antes de decidir voltar ao Brasil para atuar pelo time de São Januário.

O clube japonês já concordou em abrir mão do atleta e prometeu enviar a carta liberatória nas próximas horas. A expectativa é que o Vasco oficialize a chegada de Muriqui até o final desta semana.

O atacante será o segundo reforço do Cruzmaltino para a temporada 2017. No último Natal, a diretoria oficializou a chegada do argentino Escudero. O Vasco ainda busca pelo menos mais três reforços antes de embarcar para os Estados Unidos para a disputa da Florida Cup – na próxima semana.

Martín Silva também chega

Outra novidade em São Januário nesta quinta (5) foi Martín Silva. O goleiro uruguaio se reapresentou com atraso após alegar não ter conseguido passagens para o dia marcado – segunda, dia 2. Ele fez apenas atividades físicas e conversará com a diretoria no final do dia para esclarecer a demora na chegada.