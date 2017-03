TERRA

Um dos homens de confiança de Tite na Seleção Brasileira, o zagueiro Miranda tem conversado bastante sobre o treinador em seu dia a dia na Itália, onde defende a Internazionale. Segundo o jogador, a evolução do time que era criticado sob o comando de Dunga despertou curiosidade no país europeu.

“O italiano é apaixonado por futebol e fica feliz por a Seleção Brasileira estar bem. Eles me perguntam quem é o treinador que está fazendo essa grande campanha. São curiosos para saber como ele ajudou a Seleção a mudar tanto, a sofrer pouquíssimos gols. Com certeza, a gente tem um grande técnico”, orgulhou-se Miranda.

Descendente de italianos, o gaúcho Tite já afirmou mais de uma vez que gostaria de atuar no país, por ter conhecimentos do idioma. Ele chegou a ser alvo de especulação sobre uma transferência para a Inter de Milão em 2013, um ano após ser campeão mundial pelo Corinthians. Na época, começava a alimentar a esperança de assumir a Seleção Brasileira ao término do Mundial de 2014, o que só veio a se confirmar com os maus resultados obtidos por Dunga.

Agora, o rendimento do Brasil de Tite chama a atenção não apenas na Itália. Antes em situação desconfortável na tabela de classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o time nacional conquistou seis vitórias consecutivas e saltou para a liderança isolada, com 27 pontos ganhos. Tem o melhor ataque, com 28 gols marcados, e a defesa menos vazada, com nove sofridos, da competição.

“Na Itália, por onde passo, sempre me cumprimentam e felicitam pelo desempenho da Seleção”, insistiu Miranda, que não participou da campanha vexatória na Copa do Mundo de 2014. Com Luiz Felipe Scolari como técnico, ele acabou preterido por Thiago Silva, David Luiz, Dante e Henrique.

“Hoje, a Seleção Brasileira tem um carinho e um respeito muito grande do público europeu. Eles sentem que é a Seleção Brasileira de sempre, uma equipe respeitada, forte e candidata a alcançar coisas grandes”, enalteceu o defensor da Inter de Milão.

Para continuar em alta, o Brasil de Tite e Miranda conta com bons resultados também em seus dois próximos compromissos nas Eliminatórias. Enfrentará o Uruguai nesta quinta-feira, no Centenário, e o Paraguai na terça-feira da semana seguinte, em Itaquera, mais de quatro meses depois de derrotar o Peru por 2 a 0, em Lima.

“O momento estava tão bom no ano passado que, para nós, jogávamos todo mês. Somos orgulhosos de estar aqui, de vestir a camisa da Seleção Brasileira”, sorriu Miranda.