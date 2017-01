FOX SPORTS

Neymar é o jogador mais valioso do futebol mundial, R$ 260 milhões mais caro que o segundo colocado, o seu companheiro de Barcelona Lionel Messi. Esses números, divulgados pelo jornal espanhol AS, são do Observatório de Futebol da CIES (International Centre for Sports Studies), um instituto de investigação em esportes da Universidade de Neuchatel, na Suíça.

Segundo o estudo, o craque ex-Santos tem valor de mercado de 246,8 milhões de euros (cerca de R$ 843,5 milhões) e é o único brasileiro entre os 10 primeiros colocados. Na sequência da lista está o argentino Messi, que custa 170,5 milhões de euros (R$ 582 milhões).

Quem aparece depois da dupla do Barça é o francês Paul Pogba, que recentemente se tornou o jogador mais caro do futebol mundial ao trocar a Juventus pelo Manchester United por 105 milhões de euros (R$ 360 milhões). Curiosamente, Cristiano Ronaldo, atual vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo, aparece apenas na sétima colocação da lista.

Confira abaixo a lista com os dez jogadores mais valioso do mundo segundo a CIES:

1) Neymar (Barcelona) – 246,8 milhões de euros (R$ 843,5 milhões)

2) Lionel Messi (Barcelona) – 170,5 milhões de euros (R$ 582 milhões)

3) Paul Pogba (Manchester United) – 155,3 milhões de euros (R$ 530 milhões)

4) Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) – 150,4 milhões de euros (R$ 514 milhões)

5) Luis Suárez (Barcelona) – 145,2 milhões de euros (R$ 496 milhões)

6) Harry Kane (Tottenham) – 139,2 milhões de euros (R$ 475 milhões)

7) Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 126,5 milhões de euros (R$ 432 milhões)

8) Paulo Dybala (Juventus) – 113,8 milhões de euros (R$ 389 milhões)

9) Dele Alli (Tottenham) – 110,5 milhões de euros (R$ 377 milhões)

10) Eden Hazard (Chelsea) – 101,5 milhões de euros (R$ 347 milhões)