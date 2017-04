FOX SPORTS

O Comitê da Competição da Liga Espanhola se reuniu nesta terça-feira (11 de abril) e definiu que o atacante brasileiro Neymar será suspenso e não participará do ‘El Clásico’ contra o Real Madrid no próximo dia 23 de abril. No último domingo (9), o jornal madrilenho Marca já havia noticiado que o craque brasileiro seria punido em três partidas, perdendo também os jogos contra Real Sociedad e Osasuna no Camp Nou. A informação foi confirmada pelo diário AS.

O camisa 11 foi expulso no último sábado (8) contra o Málaga, na derrota do Barcelona por 2 a 0, depois de receber o segundo amarelo. Enquanto saía de campo, Neymar aplaudiu ironicamente o quarto árbitro. Esse ato foi relatado na súmula e aumentou a suspensão automática. Segundo as regras, demonstrar “desprezo ou desrespeito” pelos membros da comissão de arbitragem pode gerar punição de até um mês.

Vale lembrar que, caso tivesse vencido o Málaga, o Barcelona, que está atualmente na segunda colocação da La Liga Santander, teria ultrapassado o Real Madrid no topo da tabela. Sem Neymar em campo, o time catalão terá mais uma chance no próximo dia 23 de abril.